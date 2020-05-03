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В Днепре Lexus влетел в ограждение стоянки

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Водитель Lexus и пассажир были с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины также нашли пакет с бутылками пива.
Автомобиль Lexus серьезно пострадал в ДТП
Автомобиль Lexus серьезно пострадал в ДТП
Информатор

В ночь на воскресенье в Днепре на улице Бориса Кротова автомобиль Lexus въехал в ограждение стоянки. Рухнувшая стена повредила несколько машин, сообщает Информатор 3 мая.

Авария произошла около 00:35. По предварительным данным полиции, Lexusе ехал по Кротова со стороны заправки в направлении ТРЦ Терра. Водитель не справился с управлением, снес столб, а затем врезался и в ограждение.

На месте был администратор стоянки. Он рассказал о том, что разбитое ограждение зацепило несколько автомобилей – у машин незначительные повреждения.

Водитель и пассажир получили травмы шеи и лицевые раны. Их госпитализировали в больницу Мечникова и больницу №4. Оба были в сознании с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины также нашли пакет с бутылками пива.

Спустя два часа на место прибыл эвакуатор, который увез разбитый Lexus.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре Lexus влетел в ограждение стоянки

Ранее в Днепре внедорожник Toyota сбил бетонный столб на улице Широкой. В результате аварии часть домов осталась без света.

Также сообщалось, что в Днепре на улице Володи Дубинина автомобиль SsangYong влетел в забор жилого дома, перевернулся и загорелся. Из машины сбежали двое мужчин.

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Теги: ДТП, видео, фото, Днепр, авария, машина, водитель, Lexus, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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