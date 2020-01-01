В Украину эвакуационные авиарейсы доставили 550 человек

Пограничники оформили четыре специальных авиарейса из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха.

В киевский аэропорт Борисполь прибыли эвакуационными рейсами более 550 граждан Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 3 мая.

Отмечается, что пограничники оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха.

"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов избрали предусмотренные карантинные ограничения в применением приложения Действуй дома. После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам", – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

При этом указано, что вчера коронавирусом заразился один пораничник. У него наблюдается легкое течение болезни. Всего в Госпогранслужбе 15 военнослужащих заболели COVID-1. Один пограничник уже выздоровел.

Ранее на этой неделе Мининфраструктуры обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что в Украину с начала пандемии вернулись более 210 тысяч граждан.

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