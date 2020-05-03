Правоохранители задержали банду церковных воров
Сотрудники полиции задержали межрегиональную преступную группу, участники которой в течение трех лет похищали иконы из церквей Украины. Об этом накануне сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, последняя кража произошла 30 апреля. Злоумышленники выкрали из храма села Михайловка Шаргородского района Винницкой области три иконы 1860 года.
Правоохранители провели 13 обысков в Одессе, Киеве и Хмельницком, в результате которых изъяли большое количество икон, деньги и автомобили. Также нашли предполагаемые орудия преступлений.
Задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщили о подозрении по статье о кражах в особо крупном размере (ч.3, 4 ст.185 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: Правоохранители задержали банду церковных воров
Ранее киевские таможенники изъяли иконы XIX-XX веков, среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской. Посылки были отправлены из Украины в США и Австралию. В декларациях было указано, что переправляются "деревянные сувениры".
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И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
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