Правоохранители задержали банду церковных воров

Силовики провели 13 обысков в Одессе, Киеве и Хмельницком, в результате которых изъяли большое количество икон, деньги и автомобили.

Сотрудники полиции задержали межрегиональную преступную группу, участники которой в течение трех лет похищали иконы из церквей Украины. Об этом накануне сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, последняя кража произошла 30 апреля. Злоумышленники выкрали из храма села Михайловка Шаргородского района Винницкой области три иконы 1860 года.

Правоохранители провели 13 обысков в Одессе, Киеве и Хмельницком, в результате которых изъяли большое количество икон, деньги и автомобили. Также нашли предполагаемые орудия преступлений.

Задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщили о подозрении по статье о кражах в особо крупном размере (ч.3, 4 ст.185 УК Украины).

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Ранее киевские таможенники изъяли иконы XIX-XX веков, среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской. Посылки были отправлены из Украины в США и Австралию. В декларациях было указано, что переправляются "деревянные сувениры".

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