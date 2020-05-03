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Правоохранители задержали банду церковных воров

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Силовики провели 13 обысков в Одессе, Киеве и Хмельницком, в результате которых изъяли большое количество икон, деньги и автомобили.
Последняя кража была совершена 30 апреля
Последняя кража была совершена 30 апреля
Офис генпрокурора

Сотрудники полиции задержали межрегиональную преступную группу, участники которой в течение трех лет похищали иконы из церквей Украины. Об этом накануне сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, последняя кража произошла 30 апреля. Злоумышленники выкрали из храма села Михайловка Шаргородского района Винницкой области три иконы 1860 года.

Правоохранители провели 13 обысков в Одессе, Киеве и Хмельницком, в результате которых изъяли большое количество икон, деньги и автомобили. Также нашли предполагаемые орудия преступлений.

Задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщили о подозрении по статье о кражах в особо крупном размере (ч.3, 4 ст.185 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Правоохранители задержали банду церковных воров

Ранее киевские таможенники изъяли иконы XIX-XX веков, среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской. Посылки были отправлены из Украины в США и Австралию. В декларациях было указано, что переправляются "деревянные сувениры".

Папе Римскому подарили икону, написанную на доске от ящика для патронов

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Теги: Генпрокуратура, кража, фото, полиция, икона, ГПУ, иконы, кражи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    03.05.2020, 11:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Таскают: кто — иконостас,
Кто — крестик, кто — иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.

И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.
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