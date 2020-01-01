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В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ

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Нынешняя ситуация с COVID-19 не отражается на способности медицинской системы оказывать помощь пациентам.
Максим Степанов считает, что после 11 мая карантинные ограничения можно ослабить
Максим Степанов считает, что после 11 мая карантинные ограничения можно ослабить
Минздрав Украины

В Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса COVID-19 благодаря карантинным ограничениям. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая.

По словам министра, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", – сказал Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", – заявил министр.

Ранее Степанов выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая.

Напомним, за сутки 2 мая коронавирусом заразились 502 украинца. Выздоровели 49 человек, еще девять скончались. Общее число инфицированных в Украине достигло 11 913 человек. При этом 288 человек умерли, выздоровели 1 547 пациентов.

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Теги: Украина, эпидемия, пандемия, карантин, заражение, Коронавирус, Максим Степанов, вспышка, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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