В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ

Нынешняя ситуация с COVID-19 не отражается на способности медицинской системы оказывать помощь пациентам.

Максим Степанов считает, что после 11 мая карантинные ограничения можно ослабить Минздрав Украины

В Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса COVID-19 благодаря карантинным ограничениям. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая.

По словам министра, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", – сказал Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", – заявил министр.

Ранее Степанов выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая.

Напомним, за сутки 2 мая коронавирусом заразились 502 украинца. Выздоровели 49 человек, еще девять скончались. Общее число инфицированных в Украине достигло 11 913 человек. При этом 288 человек умерли, выздоровели 1 547 пациентов.

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