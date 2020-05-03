"Минер" из России угрожал устроить взрыв в Киевской области

Задержанный признался полицейским, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года.

О задержании россиянина сообщили в МИД и посольство РФ ГСЧС

В Киевской области полицейские задержали псевдоминера. Им оказался 44-летний мужчина без определенного места жительства, гражданин России. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 3 мая.

"Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился", – говорится в сообщении.

Уже через несколько часов правоохранители установили и задержали "минера". Задержанный признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила мобильный телефон и сим-карту, с которой совершен звонок на линию 102 о заминировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление – сообщил о "минировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

Открыто уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ст.259 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

О задержании россиянина сообщили в МИД и посольство РФ.

Задержанный "минер"-нелегал из России

Ранее в Харькове "заминировали" 239 объектов. Правоохранители проверили эту информацию, но взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Также полиция проверяла сообщение о минировании Александровской больницы в Киеве. Медикам пришлось эвакуировать из больницы пациентов.

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