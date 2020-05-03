Мэр Черкасс уверен, что ему угрожали из ОП

Анатолий Бондаренко утверждает, что помогал Владимиру Зеленскому во время второго тура президентских выборов и давно знает заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

"А в отношении господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он", - заявил Бондаренко в интервью Украинской правде.

Мэр утверждает, что ранее помогал команде президента по просьбе Трофимова: "Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал".

Кроме того, Бондаренко говорит, что помогал Зеленскому во время второго тура президентских выборов.

"Это же не написал почему-то господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает", - подчеркивает Бондаренко.

По словам городского головы, когда он получил сообщение от человека, который представился Трофимовым, то возле него рядом были несколько человек, которые это видели.

Он также посоветовал лично спросить у Трофимова, знаком тот с мэром Черкасс. "Давайте я скажу так: у нас очень много общих знакомых, начиная от руководителей штаба на президентских выборах в Черкасской области и так далее. Я готов предоставить правоохранительным органам телефон – пусть разбираются", - подытожил Бондаренко.

Скриншот переписки, которую опубликовал Бондаренко

Напомним, что Бондаренко опубликовал в Facebook скриншот переписки, на котором человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина.