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Мэр Черкасс уверен, что ему угрожали из ОП

Комментариев: 2
Анатолий Бондаренко утверждает, что помогал Владимиру Зеленскому во время второго тура президентских выборов и давно знает заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
Анатолий Бондаренко - мэр Черкасс
Анатолий Бондаренко - мэр Черкасс
Цензор.нет
 
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.
 
"А в отношении господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он", - заявил Бондаренко в интервью Украинской правде.
 
Мэр утверждает, что ранее помогал команде президента по просьбе Трофимова: "Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал".
 
Кроме того, Бондаренко говорит, что помогал Зеленскому во время второго тура президентских выборов.
 
"Это же не написал почему-то господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает", - подчеркивает Бондаренко.
 
 
По словам городского головы, когда он получил сообщение от человека, который представился Трофимовым, то возле него рядом были несколько человек, которые это видели.
 
Он также посоветовал лично спросить у Трофимова, знаком тот с мэром Черкасс. "Давайте я скажу так: у нас очень много общих знакомых, начиная от руководителей штаба на президентских выборах в Черкасской области и так далее. Я готов предоставить правоохранительным органам телефон – пусть разбираются", - подытожил Бондаренко.
Скриншот переписки, которую опубликовал Бондаренко
Напомним, что Бондаренко опубликовал в Facebook скриншот переписки, на котором человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина. 
 
 
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Теги: карантин, угрозы, Черкассы, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Carelessangel    03.05.2020, 18:07
Оценка:  -3
Carelessangel
это ра до быть д о л б о е б о м что бы по верить в фейки от бондаря
Regenoil    03.05.2020, 16:46
Оценка:  +1
Regenoil
питушок шоколадный
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