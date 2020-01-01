Черкасская ОГА подготовила иск против мэрии

Облгосадминистрация будет обжаловать в суде решение с первого мая смягчить карантин в городе Черкассы.

Решение смягчить карантин в Черкассах будет обжаловано в суде zmi.ck.ua

Черкасская областная государственная администрация заявила, что подготовила иск в Черкасский окружной административный суд с требованием отменить решение смягчить с 1 мая карантин в Черкассах. Об этом заявила пресс-служба Черкасской ОГА.

"Черкасская областная государственная администрация подаст иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина на территории города Черкассы. Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского ГИК до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан", - сказано в сообщении.

Свое намерение в ОГА объяснили тем, что решение горисполкома Черкасс противоречит решениям Кабинета Министров за 11 марта и 27 апреля, а также протоколу заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля.

Ранее исполнительный комитет городского совета Черкасы решил ослабить карантинные ограничения в областном центре. Так, работать в городе разрешили магазинам непродовольственных товаров, салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Кроме того, горожанам позволили гулять в парках, скверах, ходить на рынки и ярмарки.

В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Решение городской власти раскритиковал министр здравоохранения, а полиция Черкасс открыла уголовное дело.

Также президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором резко отреагировал на попытки городского головы Черкасс досрочно отменить карантин и передал ему "пламенный привет".

Позже мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразили поддержку своему коллеге - мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого из-за решения об ослаблении карантина возбудили уголовное дело.

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