Спасатели продолжают тушить тление в зоне ЧАЭС и на Житомирщине

Спасатели от госслужбы оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления.

На Житомирщине привлечены более 200 человек от ГСЧС пресс-служба ГСЧС

Спасатели продолжают тушить очаги тления в Зоне отчуждения и в Житомирской области, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, в зоне ЧАЭС по состоянию на 7 утра 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем.

"К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.

Перед этим накануне вблизи с. Первомайское, с. Гай и с. Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.

"По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сообщают спасатели.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.

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