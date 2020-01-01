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Спасатели продолжают тушить тление в зоне ЧАЭС и на Житомирщине

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Спасатели от госслужбы оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления.
На Житомирщине привлечены более 200 человек от ГСЧС
На Житомирщине привлечены более 200 человек от ГСЧС
пресс-служба ГСЧС
 
Спасатели продолжают тушить очаги тления в Зоне отчуждения и в Житомирской области, сообщает пресс-центр ГСЧС.
 
Так, в зоне ЧАЭС по состоянию на 7 утра 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем.
 
"К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС  146 человек личного состава и 44 единицы техники", - говорится в сообщении.
 
Как отмечают в ГСЧС, пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.
 
Перед этим накануне вблизи с. Первомайское, с. Гай и с. Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.
 
"По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сообщают спасатели.
 
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.
 
 
Еще Корреспондент писал, что на Житомирщине вспыхнули четыре новых лесных пожара.

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Теги: пожар, зона отчуждения, спасатель, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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