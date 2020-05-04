Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин экстренно соберется на заседание для ослабления карантина

Комментариев: 1
Сегодня правительство внезапно решило провести внеочередное заседание по вопросу ослабления ограничений.
Денис Шмыгаль анонсировал экстренное заседание Кабмина
Денис Шмыгаль анонсировал экстренное заседание Кабмина
Фейсбук Кабмина

В понедельник, 4 мая, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос частичного ослабления карантинных ограничений в Украине. Об этом сообщил Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читай также: Минздрав снова разрешил плановые операции в больницах

“Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, правительство планирует рассмотреть вопрос о снятии с 11 мая запрета на посещение парков, скверов и зон отдыха, работу объектов индустрии красоты, части магазинов, которые расположены в отдельных помещениях и др. Полный список отмененных ограничений Шмыгаль пообещал озвучить непосредственно на заседании, начало которого запланировано на 13.00.

Для справки. Плановые заседания Кабинета министров проходят по средам.

Трансляция заседания Кабмина будет вестись онлайн в интернете:

Напомним, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина должна постепенно выходить из карантина. По его мнению, у граждан уже заканчиваются ресурсы, поэтому ограничения нужно постепенно ослаблять уже сегодня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, карантин, Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
tamarakoren    04.05.2020, 13:17
Оценка:  +2
tamarakoren
результативная поездка в Черкассы получилась.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь