Кабмин экстренно соберется на заседание для ослабления карантина

Сегодня правительство внезапно решило провести внеочередное заседание по вопросу ослабления ограничений.

В понедельник, 4 мая, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос частичного ослабления карантинных ограничений в Украине. Об этом сообщил Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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“Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, правительство планирует рассмотреть вопрос о снятии с 11 мая запрета на посещение парков, скверов и зон отдыха, работу объектов индустрии красоты, части магазинов, которые расположены в отдельных помещениях и др. Полный список отмененных ограничений Шмыгаль пообещал озвучить непосредственно на заседании, начало которого запланировано на 13.00.

Для справки. Плановые заседания Кабинета министров проходят по средам.

Трансляция заседания Кабмина будет вестись онлайн в интернете:

Напомним, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина должна постепенно выходить из карантина. По его мнению, у граждан уже заканчиваются ресурсы, поэтому ограничения нужно постепенно ослаблять уже сегодня.

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