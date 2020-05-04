Из-за карантина украинцы стали меньше убивать и грабить – Аваков

Введенные в связи с коронавирусной эпидемией ограничения благотворно сказались на криминогенной обстановке.

Во время карантина в Украине резко уменьшилось количество тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания правительства, которое состоялось в понедельник, 4 мая.

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“Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения - на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% - грабежи, кражи – на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось“, - рассказал Аваков.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что уровень преступности удалось снизить благодаря тому, что люди находились дома.

Никто не лезет воровать в дома, когда там семьи целые сидят по домам. Ну и соответственно, меньше людей на улицах, - подчеркнул он.

Заседание Кабмина, на котором была озвучена криминальная статистика:

Напомним, Арсен Аваков признал, что ресторан “Велюр“, который принадлежит нардепу-“слуге” Николаю Тищенко, нарушил условия карантина. Кроме того, глава МВД отметил, что аналогичные нарушения были зафиксированы и в ряде строительных гипермаркетов.

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