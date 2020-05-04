Следователь вручил Татьяне Чорновол решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие.

Татьяна Чорновол лишилась оружия и удостоверений на него Татьяна Чорновол / Facebook

Печерский районный суд Киева вынес постановление о предоставлении разрешения следователю Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие экс-нардепа Татьяны Чорновол. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 4 мая.

"Вручил мне следователь решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие", – написала Чорновол, напомнив, что оружие уже изъяли.

Также она обнародовала фотографии постановления суда и самих удостоверений. В постановлении отмечается, что суд принял решение предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Чорновол, "а именно: к оригиналу разрешения №4333, выданного 15 октября 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения автомата АКС-74 калибром 5, 45 мм №63 74003-89 (бланк удостоверения №693974), а также – к оригиналу разрешения № 3776, выданного 12 мая 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения пистолета Форт 9 калибром 9 мм, №110012 (бланк удостоверения № 653734).

Постановление вынесла судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева.

Cмотрите фотогалерею: Суд разрешил изъять у Чорновол удостоверения на наградное оружие

Напомним, 24 апреля Киевский апелляционный суд отменил Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначил ночной.

Как известно, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина. Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной.

Также Чорновол назвала дело против себя политическим.

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