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Суд разрешил изъять у Чорновол удостоверения на наградное оружие

Комментариев: 6
Следователь вручил Татьяне Чорновол решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие.
Татьяна Чорновол лишилась оружия и удостоверений на него
Татьяна Чорновол лишилась оружия и удостоверений на него
Татьяна Чорновол / Facebook

Печерский районный суд Киева вынес постановление о предоставлении разрешения следователю Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие экс-нардепа Татьяны Чорновол. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 4 мая.

"Вручил мне следователь решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие", – написала Чорновол, напомнив, что оружие уже изъяли.

Также она обнародовала фотографии постановления суда и самих удостоверений. В постановлении отмечается, что суд принял решение предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Чорновол, "а именно: к оригиналу разрешения №4333, выданного 15 октября 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения автомата АКС-74 калибром 5, 45 мм №63 74003-89 (бланк удостоверения №693974), а также – к оригиналу разрешения № 3776, выданного 12 мая 2014 года на имя Татьяны Чорновол, на право хранения, ношения пистолета Форт 9 калибром 9 мм, №110012 (бланк удостоверения № 653734).

Постановление вынесла судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева.

Cмотрите фотогалерею: Суд разрешил изъять у Чорновол удостоверения на наградное оружие

Напомним, 24 апреля Киевский апелляционный суд отменил Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначил ночной.

Как известно, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина. Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной.

Также Чорновол назвала дело против себя политическим.

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Теги: суд, оружие, фото, Черновол, удостоверение, Татьяна Чорновил, Татьяна Чорновол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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MykRom    04.05.2020, 21:23
Оценка:  0
MykRom
Для экспертизы? Роста автомата, пистолета и удостоверения? Потом оригиналы пропадают, возникают пддельные копии, и Черновол должна доказать, что она белая и пушистая.
naswevret    04.05.2020, 20:09
Оценка:  -21
naswevret
Отправьте её на психиатрическую экспертизу.Не пожалеете!
MNI1957    04.05.2020, 20:04
Оценка:  -1
MNI1957
подарите надежде гранатомёт,она знает что с такими делать
CCS    04.05.2020, 18:58
Оценка:  +4
CCS
Довбанутись можна в цій країні! Наградний автомат! АВТОМАТ, Карл! Нагорода! Тіпа, почесна грамота, йоли-пали! Оце живеш так, без усіляких прав на зброю, а поруч із тобою може бути сусід - наградний автоматчик. І одразу зрозуміло: кріпосна країна, де є беззбройні кріпосні і феодали з автоматом.
Rikstal    04.05.2020, 21:03
Оценка:  0
Rikstal
мабуть що вже довбанувся!
MykRom    04.05.2020, 21:25
Оценка:  -1
MykRom
Іди в армію, і можеш стати феодалом із танком. Поки ти в танку.
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