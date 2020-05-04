К нам едет генерал. Новый посол США в Украине

Президент США Дональд Трамп номинировал на должность посла в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Что ждать от военного в роли посла в Киеве?

Отношения США и Украины в последнее время не назвать безоблачными. Украинагейт в Вашингтоне, безусловно, наложил свой отпечаток. Перезагрузить сотрудничество призвано назначение нового посла Штатов в Украине. Выбор Дональда Трампа пал на генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Корреспондент.net разбирался, чего Украине ждать от нового посла США.

Военные кадры

Дейтону 71 год, у него есть степень магистра истории Кембриджского университета и степень магистра по международным отношениям Университета Южной Калифорнии. Кроме английского говорит на русском и немного на немецком языках.

В американской армии генерал прослужил более чем 40 лет. Причем кроме работы в военно-политической сфере, четыре раза занимал командные должности как офицер-артиллерист, был офицером по оперативным вопросам и начальником штаба.

Дейтон также учился в Гарвардском университете по стипендиальной программе Колледжа для высшего состава и был старшим научным сотрудником Сухопутных войск в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Был военным атташе США в России.

В декабре 2005 года он был назначен координатором безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. Занимал эту должность пять лет, после чего в октябре 2010 года уехал из Израиля, а в декабре тоже года вышел в отставку.

В последнее время Дейтон возглавлял Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла, связанный с Пентагоном и расположенный в Германии.

В последние годы генерал Дейтон сосредоточился на научной работе

В ноябре 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его на должность старшего советника США по обороне в Украине.

Чего ждать

Бывший официальный представитель Пентагона Майкл Карпентер рассказал Politico, что один из недавних проектов Дейтона в Центре им. Маршалла — курсы для украинцев по антикоррупционной и оборонной реформе — может соответствовать официальным целям политики США.

Бывший чиновник госдепартамента Даниэль Фрид заявил изданию, что Дейтон уважаем и опытен и станет разумным выбором на роль посла в Украине.

Кит Дейтон разбирается в тонкостях украинской политики, отмечает директор центра “Новая Европа” Анна Гетьманчук: “На предыдущей работе, в должности руководителя Центра Маршалла, он существенно усилил профиль Украины в работе этого аналитического центра, приглашая в Германию многих представителей министерства обороны Украины, других ведомств и народных депутатов”.

Гетьманчук подчеркивает, что украинцы, которые пересекались с будущим послом, говорят о нем “исключительно в позитивном ключе”.

Учитывая биографию Дейтона, понятно, что главной сферой его деятельности на должности посла останется военная. "Для украинского-американских отношений военная компонента являются первоочередной. Назначением Дейтона Вашингтон в очередной раз это подчеркивает. К тому же не стоит забывать, что военные в США часто симпатизируют Республиканской партии и наоборот, а поэтому, когда у власти находятся президенты-республиканцы, военные часто получают дипломатические должности", - отмечает глава центра политических исследований Доктрина Ярослав Божко.

Но на одной безопасности далеко не уедешь, уверена Гетьманчук.

“Парадокс в том, что годы партнерства Украины с США продемонстрировали, что на одной сфере безопасности компоненте отношения “не взлетают". Нужно еще что-то. Например - впечатляющая антикоррупционная история успеха, которая избавит оппонентов в США аргументов типа "все наши многолетние инвестиции в Украину себя не оправдали". Или нашествие, в положительном смысле, стратегических американских инвесторов в Украине”, - подчеркивает эксперт.

В любом случае, в американо-украинских отношениях при новом после в приоритете останется процесс сближения с НАТО, прогнозируют специалисты. Еще один большой вызов для нового посла – конфликт на Донбассе. Дональд Трамп ликвидировал должность спецпредставителя по вопросам Украины. Так что на плечи Дейтона ложиться вопрос возвращения США в переговоры по донбасскому треку.