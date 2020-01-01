Некоторые предприятия в Тернополе завтра возобновят работу

Ослабление карантинных мер затронет ресторанную сферу и финансовые услуги, решил местный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Тернополе с завтрашнего дня откроется ряд предприятий. Об этом сообщает пресс-служба городского штаба по борьбе с коронавирусом в понедельник, 4 мая.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом решили: разрешить работу предприятий по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой при условии обеспечения персонала (защита лица и глаз, рук) и потребителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдением требований санитарной обработки помещений не реже, чем два раза в день, температурного скрининга работников на начало работы, бесконтактной передачи заказа", - сказано в сообщении.

Разрешается также и торговля продуктами быстрого питания, в частности, кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке, с запретом употребления еды и напитков на месте.

Штаб разрешил продолжить деятельность по предоставлению финуслуг при условии нахождения в помещении не более одного посетителя, и возобновить неотложную стоматологическую помощь в частных стоматологических клиниках и кабинетах (по предварительной записи, не более одного пациента в кабинете, и при наличии расположенной в доступном для посетителей месте справки о результатах ПЦР-тестирования персонала на коронавирус).

Ранее Зеленский заявил, что без ограничений умрут десятки тысяч людей. Преждевременная отмена карантина, по словам президента, приведет к 120 тысячам смертей от коронавируса в 2020 году.

Также сообщалось, что в некоторых регионах введут адаптивный карантин. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в наиболее населенных областях.

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