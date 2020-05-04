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Украина разрешила чартеры для заробитчан в Финляндию

Комментариев: 5
Теперь Кабмин рассматривает аналогичные запросы со стороны Австрии, Дании, Норвегии и других стран.
Украина разрешила рейсы сезонных работников в Финляндию
Украина разрешила рейсы сезонных работников в Финляндию
UBR.ua

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко обсудили вопрос выезда украинских заробитчан в Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба Пристайко в понедельник, 4 мая.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов", - сказал Вадим Пристайко.

Безопасность при этом является самым высоким приоритетом, подчеркнул вице-премьер, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.

В свою очередь Пяйви Лайне заявила, что финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - отметила посол.

Пристайко уточнил, что в Кабмине такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, что ранее МИД выдвинул ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий заробитчанам, а также обеспечения обсервации.

Поржавевший занавес. Скандал с заробитчанами

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Теги: самолет, Финляндия, Кабинет Министров, Кабмин Украины, заробитчане, карантин, самолеты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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naswevret    04.05.2020, 21:12
Оценка:  -23
naswevret
Работорговля,однако...
Бим_Бом    04.05.2020, 21:22
Оценка:  -1
Бим_Бом
В твоей больной, ватной голове))
dиk    04.05.2020, 21:24
Оценка:  -1
dиk
Ты дурак или где? Везде ездят на заработки- даже немцы в Штаты и америкосы в другие страны.Из любой страны.какая на фиг работорговля идиет.
dиk    04.05.2020, 21:25
Оценка:  -2
dиk
Из рашки везде работают
tulchanin    04.05.2020, 21:39
Оценка:  0
tulchanin
А приведи пример с американцами или немцами, чтоб правительства "заказывали" себе гастрбайтеров ? Так и представляю.... Трамп звонит Меркель, "Так у меня тут морковка подросла, вышли мне пару тысяч немцем, пусть собирают. Самолеты я пришлю!"
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