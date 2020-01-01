Уволен глава архитектурной инспекции

Камин уволил Юрия Васильченко, назначенного менее двух месяцев назад. Согласно постановлению, он "перешел на другую работу".

Юрий Васильченко уволен с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Соответствующее распоряжение №482-р сделал Кабинет министров Украины 29 апреля, оно было опубликовано на правительственном портале в понедельник, 4 мая.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - сказано в распоряжении.

Напомним, что Кабмин назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ 11 марта. Ранее он уже работал в ГАСИ на более низкой должности.

Также в Минцифры заявили, что у ГАСИ был коррупционный скрипт. Скрипт, по информации Минцифры, рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.

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