Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уволен глава архитектурной инспекции

Комментариев: 0
Камин уволил Юрия Васильченко, назначенного менее двух месяцев назад. Согласно постановлению, он "перешел на другую работу".
Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ
Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ
Корреспондент.net

Юрий Васильченко уволен с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Соответствующее распоряжение №482-р сделал Кабинет министров Украины 29 апреля, оно было опубликовано на правительственном портале в понедельник, 4 мая.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - сказано в распоряжении.

Напомним, что Кабмин назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ 11 марта. Ранее он уже работал в ГАСИ на более низкой должности.

Также в Минцифры заявили, что у ГАСИ был коррупционный скрипт. Скрипт, по информации Минцифры, рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: кадры, Кабинет Министров, Кабмин Украины, увольнение, ГАСИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь