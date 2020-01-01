Прокурор хотел за взятку "замять" дело о похищении человека - СБУ

За закрытие дела прокурор из Одесской области требовал 5 тысяч долларов. Его поймали на горячем.

В Одесской области прокурор обещал за взятку закрыть дело о похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 4 мая.

Как передают в ведомстве, прокурор Раздольненской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за сокрытие преступления.

"За эту сумму прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности за похищение человека. Правоохранители задержали прокурора в Раздольненском районе в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере 4 тысяч долларов", - сказано в сообщении.

Теперь открыто дело ч. 3 ст. 368 УК. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее бывший гаишник пытался похитить экс-судью, чтобы получить выкуп. Мужчина хотел похитить бывшего судью, удерживать его гараже в Киеве и требовать у его жены 300 тысяч долларов за освобождение супруга.

Также сообщалось, что в Одессе проверяют причастность копов к похищению женщины. Назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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