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Главу областного отделения АМКУ поймали на взятке

Комментариев: 1
Чиновник обещал руководителю предприятия минимизировать штрафные санкции за взятку в размере $3 тысяч.
ГБР задержало на взятке главу областного отделения АМКУ
ГБР задержало на взятке главу областного отделения АМКУ
dbr.gov.ua

Руководитель Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины попался на взятке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 4 мая.

Чиновник АМКУ требовал от руководителя предприятия 3 тысячи долларов США за минимизацию штрафных санкций в отношении выявленных нарушений ведения хозяйственной деятельности.

"Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1100 долларов США", - сказано в сообщении ГБР.

Теперь решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее судья в Днепре требовал взятку за вынесение судебного решения. Бывший судья требовал 30 тысяч долларов за решение и фактически получил 15 тысяч долларов.

Также сообщалось, что прокурор хотел за взятку "замять" дело о похищении человека. За закрытие дела прокурор из Одесской области требовал 5 тысяч долларов. Его поймали на горячем.

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Теги: коррупция, АМКУ, взятка, взятки, борьба с коррупцией, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rikstal    05.05.2020, 00:49
Оценка:  0
Rikstal
якщо рішать, то і не повідомлять зловмисника про підозру.
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