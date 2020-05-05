Главу областного отделения АМКУ поймали на взятке

Чиновник обещал руководителю предприятия минимизировать штрафные санкции за взятку в размере $3 тысяч.

Руководитель Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины попался на взятке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 4 мая.

Чиновник АМКУ требовал от руководителя предприятия 3 тысячи долларов США за минимизацию штрафных санкций в отношении выявленных нарушений ведения хозяйственной деятельности.

"Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1100 долларов США", - сказано в сообщении ГБР.

Теперь решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее судья в Днепре требовал взятку за вынесение судебного решения. Бывший судья требовал 30 тысяч долларов за решение и фактически получил 15 тысяч долларов.

Также сообщалось, что прокурор хотел за взятку "замять" дело о похищении человека. За закрытие дела прокурор из Одесской области требовал 5 тысяч долларов. Его поймали на горячем.

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