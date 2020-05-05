Названо имя заместителя Кучмы в ТКГ в Минске

Новый заместитель Кучмы должен дать минским переговорам "новый импульс", заявил Андрей Ермак.

Заместителем главы украинской делегации на переговорах в Минске будет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак на онлайн-дискуссии Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого дома в понедельник, 4 мая.

"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть теперь на ряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой, его заместителем становится вице-премьер-министр Резников, а также мы добавляем к представительству в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже заместителя министра, также добавляем представителей парламента", - сказал Ермак.

Ермак добавил, что несколько глав профильных комитетов также будут приобщены к работе в подгруппах.

По словам руководителя ОП, украинская сторона надеется, что Россия также усилит свою делегацию в ТКГ в Минске вслед за Украиной для повышения эффективности переговоров.

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и русские. И переговоры в Трехсторонний контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - отметил Ермак.

Украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров нормандского формата, подчеркнул глава ОП.

"К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнены. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не закончена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать находить всех наших людей на неподконтрольной территории. И до сих пор не согласованы три новых места для разведения", - резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, что ранее Украина в ТКГ занялась контролем над госграницей. Киев инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В состав группы также войдут пограничники и таможенники России.

Также сообщалось, что Украина подготовила 200 фамилий на новый обмен пленными. Украинская сторона подготовила и передала в ТГК список из 200 человек, которых требуют для обмена.

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