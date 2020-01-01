В Офисе генпрокурора пояснили, зачем нужен заочный арест Януковича

Такое постановление поможет начать процедуру экстрадиции. Также прокуроры также будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального расследования.

Благодаря решению суда об аресте экс-президента Виктора Януковича стало возможно начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что прокуроры также будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

В Офисе генпрокурора отмечают, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по статье о насильственном изменении или свержении конституционного строя или захвате государственной власти (ч.1 ст.109 УК) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.

Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора в понедельник избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

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