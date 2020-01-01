Послы стран ЕС одобрили выделение Украине €1,2 млрд

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь для преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса.

Послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине финансовой помощь в размере €1,2 млрд для преодоления экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС во вторник, 5 мая.

Украина в числе десяти соседних стран, которым выделят помощь, общим объемом до €3 млрд.

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", - заявил министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Финансовую помощь также получат: Албания - 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро, Тунис - 600 миллионов.

Напомним, что Еврокомиссия выделяет Украине 1,2 миллиарда евро. Средства выделяют для поддержки Украины во время пандемии, заявили в Офисе президента.

Также сообщалось, что ЕК дает Украине 13 млн евро на восстановление Донбасса. Средства Еврокомиссии хотят направить на ремонт зданий, пострадавшие из-за конфликта, таких как школы и медицинские учреждения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet