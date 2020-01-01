Депутаты Рады решили выяснить, что такое достойные условия жизни

Официальная трактовка данного положения позволит устранить существующие противоречия в законодательстве.

Конституционный суд Украины получил представление от 142 депутатов Верховной Рады с просьбой дать объяснение четвертого абзаца преамбулы Конституции Украины. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба КСУ.

В данном абзаце говорится о том, что государство гарантирует своим гражданам достойный уровень жизни. В связи с этим депутаты просят КСУ дать толкование данной формулировки, опираясь на предыдущие решения суда о социальных гарантиях отдельным категориям граждан.

Официальное разъяснение, какие условия жизни человека следует считать достойными и что является показателем достойных условий жизни позволит сформировать единый подход при законодательном регулировании общественных отношений, полагают авторы обращения.

Напомним, нардепам было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь. Председатели фракций и групп в Верховной Раде заработали за декабрь от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.

Как сообщалось ранее, украинцы считают, что нардепам должно хватать тысячи долларов в месяц. Такая сумма достаточна для качественной работы и способна предотвратить коррупцию, по мнению участников опроса.

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