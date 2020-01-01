Рада может работать в обычном режиме уже с 18 мая

Постановление об окончании карантина в Раде зарегистрировал Давид Арахамия. Парламент уже с 18 мая может вернуться к режиму, предусмотренному календарным планом сессии.

Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая iportal.rada.gov.ua

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия зарегистрировал постановление о восстановлении работы Верховной Рады согласно календарному плану с 18 мая. Проект постановления опубликован на сайте парламента во вторник, 5 мая.

Арахамия предлагает Раде признать утратившим силу п.1 постановления парламента О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом III сессии.

Напомним, что ранее была назначена дата внеочередного заседания Рады. Заседание созвал спикер Дмитрий Разумков в связи с соответствующим требованием 156 депутатов.

Как сообщалось, парламент 24 апреля, в пятницу, провел два внеочередных заседания, в повестку дня было включено 11 вопросов.

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