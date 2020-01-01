По воле оппозиции. Зачем Рада соберется на неделе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента 7 мая по просьбе оппозиции, на рассмотрение вынесут всего два вопроса.

Народные депутаты на этой неделе должна была отдыхать и встретиться только 12 мая, но майские праздники придется прервать. Оппозиционным фракциям удалось собрать 157 подписей для созыва внеочередного заседания в пятницу, 7 мая. Рассмотреть оппозиционеры предлагают законопроекты в рамках борьбы с коронавирусом. Вот только, если 157 подписей для сбора заседания им найти удалось, то 226 голосов для того, чтобы хоть что-то на этом заседании принять, будет собрать гораздо тяжелее.

Пиар на коронавирусе?

Главный инициатор проведения заседания – фракция Европейская солидарность.

"Я благодарю Батьківщину, Голос, которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: Довира, За будущее, ОПЗЖ и трех депутатов от Слуги народа, которые вопреки воле фракции поставили подписи”, - рассказал о тех, кто подписался за проведения заседания лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, впервые сессия состоится по требованию оппозиции. Спикер парламента Дмитрий Разумков инициативу нардепов блокировать не стали созвал внеочередное заседание парламента на 7 мая.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

- проект закона № 3380, который касается обеспечения проведения массового тестирования населения на коронавирус.

- проект закона № 3376 - о страховании медицинских работников, заболевших коронавирусом.

Оппозиционеры предлагают выплачивать медработнику страховку в 200 тысяч гривен в случае заболевания коронавирусом, а в случае смерти - выплата составит 1,5 миллиона гривен.

Открытым остается один вопрос – будет ли за эти предложения голосовать монобольшинство Слуги народа. Без голосов партии власти принять ни одно решение в Раде невозможно. Перспективы того, что “слуги народа” проголосуют за социальные предложения оппозиции – минимальны. Зачем давать им повод для рассказов о собственных победах? Зато у оппозиционеров будет возможность вновь упрекнуть в чем-то большинство и продемонстрировать свои “переживания за судьбу Родины”.

С другой стороны, по данным СМИ, “слуги народа” могут подготовить альтернативные проекты с предложением подобных выплат, чтобы забрать себе политические дивиденды из рук оппозиции.

Предложения большинства

Во фракции Слуга народа изначально планировали следующее внеочередное заседание Верховной Рады на 12 мая. На нем собираются во втором чтении рассмотреть так называемый антиколомойський законопроект о банках, который необходим для получения транша от МВФ.

А уже с 18 мая “слуги народа” предлагают Раде работать в обычном режиме. Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия предлагает признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом третьей сессии.

Согласно календарному плану, 18 мая должно состояться очередное пленарное заседание парламента.

Откуда такая активность оппозиции

Последние соцопросы показывают падение рейтинга партии власти на фоне пандемии коронавируса. По данным опроса соцгруппы Рейтинг (10-12 апреля), за партию Слуга народа готовы были проголосовать около 38% украинцев, которые определились со своим выбором и намеревались участвовать в голосовании. По сравнению с концом января 2020 года (опрос той же соцгруппы Рейтинг), поддержка президентской партии снизилась на 4%. По данным опросов КМИС, уровень поддержки президентской партии снизился с 39% в середине февраля 2020 года до 32,6% во второй половине апреля.

А вот у оппозиции рейтинг наоборот растет. На второе место, по данным опроса соцгруппы Рейтинг (10-12 апреля), с результатом 15,4% вышла Европейская солидарность, которая по сравнению с концом января прибавила почти 6%. Похожую динамику партии Порошенко зафиксировали и опросы КМИС: ее рейтинг вырос с 10,8% в середине февраля до 15,2% во второй половине апреля. Недалеко от ЕС и рейтинг ОПЗЖ - по данным опросов соцгруппы Рейтинг, они застыли на уровне около 13-14%, по данным КМИС — на уровне 15,6-15,8%.

“Постепенно проявляются разочарование в новой власти и критичные оценки ситуации в стране, и они больше всего бьют по президентской партии”, - констатирует политолог Владимир Фесенко. Отсюда и активизация оппозиции в Раде, которая чувствует эту тенденцию. Вместе с тем личный рейтинг президента Владимира Зеленского все еще достаточно стабилен и высок.