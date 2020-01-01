В СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе

Список пленных формируется, основываясь на обращениях их семей, сообщениях СМИ и общественных организаций.

В СБУ сообщили, сколько украинцев находятся в плену сепаратистов на Донбассе

В плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на 30 апреля находятся 214 украинцев. Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщает Радио Свобода во вторник, 5 мая.

В СБУ добавили, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - сказано в публикации.

Напомним, что Украина подготовила 200 фамилий на новый обмен пленными. Переговоры относительно дальнейших этапов обмена будут продолжаться.

Также сообщалось, что родные пленных на Донбассе митинговали под ОП. Участники митинга говорят, что их не информируют об обмене и не поддерживают связь с ними - поэтому они пришли на встречу с президентом лично.

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