Общественный транспорт в Днепре возобновит работу

В рамках ослабления карантина в городе начнет движение электротранспорт, но людям нужно будет иметь спецбилеты.

В Днепре весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов возобновят работу уже 12 мая. Об этом заявил глава департамента транспорта и транспортной инфраструктуры местного горсовета Игорь Маковцев, передает пресс-служба мэрии во вторник, 5 мая.

Тем не менее, по новым правилам пользования общественным транспортом пассажирам необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).

"Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - сказал Маковцев.

Некоторые маршруты также возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме, а другие - будут перевозить пассажиров по утвержденной на время карантина схеме движения.

Уже 6 мая в Днепре будут открыты дополнительные пункты выдачи спецбилетов, которые будут работать в будни (понедельник-пятница) с 10 до 16 часов.

Напомним, что ранее в Кременчуге задумали запустить транспорт, несмотря на карантин. Городские чиновники считают, что транспорт пора запускать, потому что "экономика заработать должна уже".

Также сообщалось, что стало известно, когда заработает метро в Киеве. Метрополитен не сможет сразу перевозить всех граждан. Сначала в метро будут ездить только те горожане, которые имеют спецпропуск.

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