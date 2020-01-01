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В ОП рассказали, как пандемия повлияет на безвиз

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Возможно, украинцам придется отказаться от поездок за границу этим летом, так как многие страны начнут пускать туристов ближе к осени, а то и позже.
Государства начнут открывать границы постепенно
Государства начнут открывать границы постепенно

Открывать свои границы для туристов европейские страны будут постепенно, делая акцент, в первую очередь, на внутреннем туризме, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. Об этом, во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В то же время, по словам Жовквы, о прекращении безвизового режима с Украиной до сих пор не заявляла ни одна из европейских стран из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве, включая и визовый диалог. 

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Теги: Европа, туризм, украинцы, пандемия, безвизовый режим, Коронавирус, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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