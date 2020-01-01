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За поломку микроавтобуса владелец отсудила 60 тысяч гривен у водоканала

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Суд постановил взыскать с коммунальщиков моральный и материальный ущерб за незакрытый люк на дороге.
Апелляционный суд отклонил жалобу предприятия
Апелляционный суд отклонил жалобу предприятия
thekievtimes.ua
 
Владелица микроавтобуса в Черкассах получила более 60 тыс. гривен компенсации от предприятия Черкассыводоканал за поломку авто. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Сосновском районном суде областного центра, который и принял соответствующее решение.
 
 
Согласно судебным материалам, в июле 2017 года микроавтобус наехал на крышку люка на проезжей части на улице Черновола и был отброшен на обочину. 
 
Суд взыскал в пользу владелицы 55 634 грн материального ущерба, полученного из-за необходимости ремонта микроавтобуса. Также коммунальщикам предстоит уплатить 5000 грн за нанесенный моральный ущерб.
 
Кроме того, подлежит уплате судебный сбор в 692 грн и расходы владелицы на услуги эвакуатора в 500 грн.
 
Представители коммунального предприятия обжаловали данное решение, однако Черкасскоий апелляционный суд оставил его без изменений.
 
Как сообщалось ранее, перед приездом президента Владимира Зеленского в Кременчуг там ночью срочно ремонтировали дороги и засыпали большие ямы.

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Теги: суд, дороги, Черкассы, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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