За поломку микроавтобуса владелец отсудила 60 тысяч гривен у водоканала

Суд постановил взыскать с коммунальщиков моральный и материальный ущерб за незакрытый люк на дороге.

Владелица микроавтобуса в Черкассах получила более 60 тыс. гривен компенсации от предприятия Черкассыводоканал за поломку авто. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Сосновском районном суде областного центра, который и принял соответствующее решение.

Согласно судебным материалам, в июле 2017 года микроавтобус наехал на крышку люка на проезжей части на улице Черновола и был отброшен на обочину.

Суд взыскал в пользу владелицы 55 634 грн материального ущерба, полученного из-за необходимости ремонта микроавтобуса. Также коммунальщикам предстоит уплатить 5000 грн за нанесенный моральный ущерб.

Кроме того, подлежит уплате судебный сбор в 692 грн и расходы владелицы на услуги эвакуатора в 500 грн.

Представители коммунального предприятия обжаловали данное решение, однако Черкасскоий апелляционный суд оставил его без изменений.

Как сообщалось ранее, перед приездом президента Владимира Зеленского в Кременчуг там ночью срочно ремонтировали дороги и засыпали большие ямы.

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