В Харькове хотят открыть метро до конца месяца

Городские власти все же будут ждать соответствующего разрешения со стороны Кабинета министров.

В Харькове местные власти хотят открыть метро уже в мае, но будут ждать решения правительства. Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в комментарии телеканалу НАШ в среду, 6 мая.

Кернес сказал, что хотел бы, чтобы уже с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена. Он также добавил, что премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабмину нужно делать больше для малого и среднего бизнеса.

"Премьер-министр Шмыгаль ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это "рассадники" коронавируса", - отметил Кернес.

Напомним, что ранее отелям предложили правила работы в карантин. Условия для безопасной работы гостиниц в период пандемии COVID-19 разработали профильные ассоциации.

Также были обнародованы условия для посещения парков. С 11 мая украинцы смогут посещать парки и зоны отдыха, однако часть ограничений при этом остается.

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