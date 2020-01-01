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Президент предложил Катару инвестировать в Украину

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Владимир Зеленский готов рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций и гарантировал их защиту.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, во время которого заявил, что Киев готов рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Дохи. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба главы государства.
 
Отмечается, что Зеленский положительно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества стран и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной, энергетической, инфраструктурной и портовой сферах.
 
"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 миллиардов долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - подчеркнул глава государства.
 
Также собеседники обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению коронавируса.
 
Эмир Катара предложил Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств.
 
Напомним, в 2019 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,5 миллиарда долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем годом ранее.
 

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Теги: Украина, инвестиции, инвестиции в украину, Катар
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Источник: korrespondent.net

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