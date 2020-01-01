Президент предложил Катару инвестировать в Украину

Владимир Зеленский готов рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций и гарантировал их защиту.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, во время которого заявил, что Киев готов рассмотреть взаимовыгодные условия для привлечения инвестиций из Дохи. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский положительно оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества стран и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной, энергетической, инфраструктурной и портовой сферах.

"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 миллиардов долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - подчеркнул глава государства.

Также собеседники обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению коронавируса.

Эмир Катара предложил Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств.

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