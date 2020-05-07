В Украине снизилось производство электроэнергии

Рост производства в апреле этого года показала только зеленая энергетика с самыми высокими тарифами.

Производство электроэнергии в Украине за апрель 2020 года снизилось на 9,82% по сравнению с апрелем 2019 года, до 11 169 млн кВт-ч.

Соответствующие данные опубликовала в четверг, 7 мая, госкомпания НЭК Укрэнерго, оператор объединенной энергосистемы.

Теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали сократили производство на 28,3%, до 3 124 млн кВт-ч., атомные электростанции - на 5,9%, до 6 324 млн кВт-ч.

Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции уменьшили выработку на 25,6%, до 529 млн кВт-ч, при этом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии выросло в 2,3 раза, до 1 051 млн кВт-ч.

Отметим, по итогам января-феврала производство электроэнергии в Украине сократилось на 7,5%, за январь-март - на 7,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как сообщалось ранее, украинские гидроэлектростанции в мае снизят выработку на 25% от планового показателя в связи с введением ограничений на забор воды.

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