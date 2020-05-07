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В Украине снизилось производство электроэнергии

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Рост производства в апреле этого года показала только зеленая энергетика с самыми высокими тарифами.
Карантин и экономический кризис снижают потребление электроэнергии
Карантин и экономический кризис снижают потребление электроэнергии
pixabay.com
 
Производство электроэнергии в Украине за апрель 2020 года снизилось на 9,82% по сравнению с апрелем 2019 года, до 11 169 млн кВт-ч. 
 
 
Соответствующие данные опубликовала в четверг, 7 мая, госкомпания НЭК Укрэнерго, оператор объединенной энергосистемы.
 
Теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали сократили производство на 28,3%, до 3 124 млн кВт-ч., атомные электростанции - на 5,9%, до 6 324 млн кВт-ч.
 
Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции уменьшили выработку на 25,6%, до 529 млн кВт-ч, при этом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии выросло в 2,3 раза, до 1 051 млн кВт-ч.
 
Отметим, по итогам января-феврала производство электроэнергии в Украине сократилось на 7,5%, за январь-март - на 7,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
 
Как сообщалось ранее, украинские гидроэлектростанции в мае снизят выработку на 25% от планового показателя в связи с введением ограничений на забор воды. 

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Теги: энергетика, электроэнергия, кризис, электричество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alexgr    07.05.2020, 18:32
Оценка:  -5
alexgr
перемога! Ура!
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