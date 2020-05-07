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В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет, есть жертвы

Комментариев: 2
Авария Ми-35 произошла во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка.
Российский боевой вертолет Ми-35М
Российский боевой вертолет Ми-35М
ВПК

На севере аннексированного Крыма в Джанкойском районе совершил жесткую посадку российский военный вертолет Ми-35. Пострадали три человека. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Указано, что инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка.

"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

К месту инцидента направлена комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

В свою очередь агентство сообщает, что один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице Джанкоя. Еще один военный находится  в тяжелом состоянии.

"Один скончался", – сказал собеседник, отметив, что еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй – в отделении травматологии.

Ранее на аэродроме в Саратовской области России при взлете разбился военный вертолет Ми-8. Он перевернулся и загорелся, члены экипажа спаслись. Причиной аварии считают разрушение одной из стоек шасси.

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Теги: Россия, Крым, вертолет, авария, жертвы, военные, Джанкой, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BOOTSMANN    07.05.2020, 19:14
Оценка:  +1
BOOTSMANN
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krolikoff_net    07.05.2020, 18:38
Оценка:  +2
krolikoff_net
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