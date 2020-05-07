В Ирпене голый наркоман требовал дозу у врачей
Мужчина в неадекватном состоянии предлагал медикам любую сумму за наркотический препарат и пререкался с полицейскими.
В Ирпене Киевской области голый наркоман требовал у врачей в поликлиники дозу метадона, а после отказа снял с себя всю одежду.
На кадрах ролика слышно, как мужчина говорит, что заплатит любую сумму и что дома у него есть тысяча долларов.
Врачи вели себя спокойно и вызвали полицейских, которые доставили мужчину в наркологическое отделение.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что на Киевщине копы гонялись за наркоманом.
Также Корреспондент писал, что сын миллионера стал наркоманом и живет на улице 20 лет.
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