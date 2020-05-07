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В Ирпене голый наркоман требовал дозу у врачей

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Мужчина в неадекватном состоянии предлагал медикам любую сумму за наркотический препарат и пререкался с полицейскими.

В Ирпене Киевской области голый наркоман требовал у врачей в поликлиники дозу метадона, а после отказа снял с себя всю одежду.

На кадрах ролика слышно, как мужчина говорит, что заплатит любую сумму и что дома у него есть тысяча долларов.

Врачи вели себя спокойно и вызвали полицейских, которые доставили мужчину в наркологическое отделение.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

 

 
 

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Теги: Киевская область, видео, полиция, врачи, наркомания, Ирпень
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Источник: korrespondent.net

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темп    07.05.2020, 18:57
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Менты любят лапать голых парней...
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