В Ирпене голый наркоман требовал дозу у врачей

Мужчина в неадекватном состоянии предлагал медикам любую сумму за наркотический препарат и пререкался с полицейскими.

В Ирпене Киевской области голый наркоман требовал у врачей в поликлиники дозу метадона, а после отказа снял с себя всю одежду.

На кадрах ролика слышно, как мужчина говорит, что заплатит любую сумму и что дома у него есть тысяча долларов.

Врачи вели себя спокойно и вызвали полицейских, которые доставили мужчину в наркологическое отделение.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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