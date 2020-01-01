В пенитенциарных учреждениях выявили хищений на 170 млн грн

Махинации выявили в госрегистрации прав на имущество, а также обнаружили факты растрат и хищений госсобственности.

В офисе генпрокурора рассказали о хищениях в пенитенциарных учреждениях Корреспондент.net

В пенитенциарных учреждениях выявили факты хищения и нерационального использования госимущества более чем на 170 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в четврег, 7 мая.

“По результатам прокурорских проверок, проведенных в I квартале 2020 года, были обнаружены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использования, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Таким образом сумма нанесенного государству ущерба составляет 170 млн гривен”, - сказано в сообщении.

Теперь офис генпрокурора направил в Минюст документ с требованием устранить многочисленные нарушения законодательства об использовании государственного имущества пенитенциарными учреждениями и привлечь к ответственности причастных должностных лиц.

“Вместе с тем уже есть факты привлечения руководителей пенитенциарных учреждений к уголовной ответственности. Так, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении руководителю одного из учреждений исполнения наказаний области в завладении государственными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства”, - добавили в офисе генпрокурора.

Отмечается, что чиновника подозревают в растрате средств, которые выделили на ремонт столовой. Мужчина заключил ряд договоров с подрядными предприятиями на реконструкцию здания, которая должна быть завершена еще в 2019 году, но работы так и не были выполнены.

"В то же время, руководитель учреждения подписал акты выполненных работ и платежные документы о переводе бюджетных средств подрядчикам. Такими действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс. гривен. Продолжается досудебное расследование”, - пояснили в прокуратуре.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Напомним, что ранее чиновник госпредприятия украл больше 25 млн гривен и исчез. Чиновник госпредприятия заключил сделку с ООО Торговый дом Эко-Сервис на закупку минералов, цену на которые значительно завысили.

Также сообщалось, что в деятельности Укрзализныци выявили нарушений почти на 12 миллиардов. Среди нарушений аудит выявил, в частности, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров.

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