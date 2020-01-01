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Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения

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Авиасообщение будет ограничено до 22 мая. Также будут закрыты пункты пропуска на госгранице, постановило правительство.
Авиационное сообщение будет ограничено до 22 мая
Авиационное сообщение будет ограничено до 22 мая
photo.airlines-inform.ru

Запрет на авиаперевозки продлен до 22 мая. Соответствующее постановление принял Кабмин в четверг, 7 мая.

Также из-за карантина до 22 мая продлено закрытие пунктов пропуска на государственной границе.

Новое постановление Кабмина внесло правки в предыдущие акты правительства, регламентирующие правила карантина в Украине.

Напомним, что ранее Шмыгаль опубликовал инфографику о новых правилах карантина. Согласно новым правилам, работа кинотеатров, метро, развлекательных зон в ТРЦ и спортзалов все еще останется под запретом.

Пандемия коронавируса. Главные новости 7 мая

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Теги: авиаперелет, граница, Кабинет Министров, Кабмин Украины, карантин, авиаперевозки, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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