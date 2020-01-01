Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения
Авиасообщение будет ограничено до 22 мая. Также будут закрыты пункты пропуска на госгранице, постановило правительство.
Запрет на авиаперевозки продлен до 22 мая. Соответствующее постановление принял Кабмин в четверг, 7 мая.
Также из-за карантина до 22 мая продлено закрытие пунктов пропуска на государственной границе.
Новое постановление Кабмина внесло правки в предыдущие акты правительства, регламентирующие правила карантина в Украине.
Напомним, что ранее Шмыгаль опубликовал инфографику о новых правилах карантина. Согласно новым правилам, работа кинотеатров, метро, развлекательных зон в ТРЦ и спортзалов все еще останется под запретом.
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