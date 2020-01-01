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Эксперт заявил, что выполнить новые условия МВФ Украине будет не сложно

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Украина и МВФ смогут вернуться к переговорам по программе расширенного финансирования через 12-14 месяцев, считает Рашкован.
Новая программа МВФ предусматривает меньшие объемы финансирования
Новая программа МВФ предусматривает меньшие объемы финансирования

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован считает, что получить кредит от Международного валютного фонда по краткосрочной программе Stand-by Украине будет проще, чем в рамках программы расширенного финансирования EFF. Об этом, в четверг, 7 мая, он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, МВФ понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед, а потому предлагает краткосрочные программы.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины - пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - написал Рашкован.

Он же уточнил, что Stand-by более краткосрочные программы и получить по ним кредит легче.

"Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше. Такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности", - отметил Рашкован.

Известно, что в рамках новой программы Stand-by Украина рассчитывает получить в течение следующих 18 месяцев пять миллиардов долларов от МВФ.

Рашкован напомнил, что программа EFF, переговоры по которой велись с 2019 года, была рассчитана на три года и предполагала предоставление Украине восьми миллиардов долларов.

Ранее Korrespondent.net  ообщал, что Украина и МВФ больше не ведут переговоры по трехлетней Программе расширенного финансирования (EFF), а договариваются о создании условий для запуска программы Stand-by. Новая программа предусматривает меньшие объемы финансирования и рассчитана на полтора года.

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Теги: Украина, МВФ, кредит, Валютные кредиты
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Источник: korrespondent.net

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