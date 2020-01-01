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Появился перечень товаров, подлежащих госрегулированию

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Список содержит три категории социально значимых товаров: продовольствие, лекарства и защитные средства.
Госрегулирование будет действовать до завершения карантина
Госрегулирование будет действовать до завершения карантина
 
Кабинет министров опубликовал перечень социально значимых товаров, стоимость которых будет регулироваться государством до конца карантина. Соответствующее постановление №341 размещено на правительственном сайте.
 
 
В лекарственную группу включены Paracetamol, Azithromycin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin.
 
В продуктовую группу вошли гречка, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макароны украинского производства, а также вермишель из пшеничной муки высшего сорта, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца категории С1, куриные тушки, минеральная негазированная вода и сливочное масло жирностью 72,5%.
 
Отдельно выделена группа антисептиков и дезинфицирующих средств: хлоргексидин, этанол, повидон йода, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования, хлороксиленол.
 
Также в этой группе карманный спиртосодержащий антисептик для рук, дезинфицирующие средство для обработки поверхностей, рук и кожи, инструментов и оборудования, моечно-дезинфицирующее средство для стирки.
 
В группу средств индивидуальной защиты включены медицинская одноразовые шапочки, медицинские маски и полнолицевые маски и полумаски, изоляционный медицинский одноразовый халат, костюмы и комбинезоны биологической защиты, водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские, нитриловые, латексные и кевларовые перчатки.
 
Также в данной группе защитные щитки, очки, респираторы FFP2 и FFP3, медицинские фартуки, включая прорезиненные водонепроницаемые, одноразовые бахилы, резиновые сапоги, медицинская марля, защитные полумаски, фильтры для полнолицевых и полумасок.
 
Постановление о государственном ценовом регулировании на указанные товары вступит в силу 18 мая и будет действовать до конца карантина.
 
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко ранее заявил, что правительство намерено вернуться к регулированию цен для 10 социальных товаров. 

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Теги: лекарства, продукты, цены, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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