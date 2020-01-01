СБУ против Налоговой. Дело с конвертцентрами

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации махинаций на миллиарды гривен.

Недавно в Украине сменили руководителей Налоговой и Таможенной служб. А теперь бывших начали “догонять” уголовным делами. О коррупции в налоговой говорят уже не первый месяц. Бывшего руководителя ведомства Сергея Верланова бывший министр финансов Игорь Уманский обвинял в налоговых махинациях, из-за которых бюджет терял до 5 миллиардов гривен в месяц. Верланов все обвинения отрицает и даже подал заявление на Уманского в Генпрокуратуру.

Параллельно в Верховной Раде создали следственную комиссию, которая среди прочего должна расследовать и факты коррупции в налоговой. А пока комиссия только расследует СБУ уже пришла с обысками к бывшим и нынешним налоговикам.

Корреспондент.net разбирался в подробностях скандала в налоговой.

Обыски

О том, что к нему в квартиру с обыском пришли сотрудники СБУ Верланов рассказал сам. “Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - сообщил экс-глава налоговой.

По его словам, обыск проходил корректно. "Представители СБУ предъявили мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним ознакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать суть предъявленного. Однако все уже знают, что на просторах интернета гуляет этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска", - пояснил Верланов.

В СБУ пояснили, что подозревают бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. То есть, по сути, речь идет о “крышевании” конвертационных центров – организаций занимающихся обналичиванием денежных средств.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, правоохранителями установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности с признаками "рискованности" (фиктивности).

Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

Всего в рамках начатого уголовного производства СБУ провела уже более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов. Самому Верланову подозрений еще не объявляли.

СБУ проводит обыски

Версия экс-чиновника

Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.

"Это звенья одной цепи. До сих пор мотивов этого увольнения мне не обозначили. Мы боролись со всеми коррупционерами, всех мастей. Многим это не нравилось. По мне и по Максиму Нефьодову, на мой взгляд, это следствие разворота от проведения реформ, смена курса", - заявил экс-глава Налоговой службы.

Верланов рассказал, что вместе с адвокатами будет "анализировать произошедшее и определять дальнейшие шаги".

Кроме того, Верланов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы. Также Верланов требует восстановить его в должности. Среди ответчиков - Кабмин и Государственная налоговая служба.

Уже проходили

“На самом деле, это большой комплимент господину Верланову. Мы точно знаем, что за последние 5 лет, если к вам приходило СБУ, то значит, что вы что-то правильно делали. Причем, это было как при Порошенко, так и при Зеленском”, – считает финансовый аналитик Сергей Фурса.

Он добавил, что если есть вопрос относительно коррупции к господину Верланову, то к нему должно приходить НАБУ.

"При чем здесь СБУ? СБУ – это инструмент, они обычно отстаивают свои корпоративные финансовые интересы. Это еще одна иллюстрация, почему так нужна реформа СБУ и почему ее так саботируют", – сказал финансовый эксперт.

В тоже время, СБУ говорит, что уже арестовала около 600 миллионов гривен по данному делу и объявила подозрение одному лицу.

Для Украины история с делами против руководства налоговой – не нова. Бывшего главу фискальной службы Романа Насирова также подозревают в махинациях, он тоже пытался восстановиться в должности и подавал в суд. Экс-глава фискалов все еще на свободе.