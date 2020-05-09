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Зеленский приехал на Закарпатье

Комментариев: 2
Глава государства посетил мемориальный комплекс Холм Славы с могилами воинов и возложил цветы к Вечному огню.
Зеленский прибыл на Закарпатье
Зеленский прибыл на Закарпатье
facebook.com/president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.

Свой визит в регион он начал с посещения мемориального комплекса Холм Славы с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

 

Cмотрите фотогалерею: Зеленский приехал на Закарпатье

 

К слову, до поездки на Закарпатье Зеленский успел возложить цветы у Вечного огня на Мемориале славы в Киеве.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

 

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Теги: Закарпатье, 9 мая, День Победы, Владимир Зеленский, Закарпатская область, вечный огонь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vweasswerq    09.05.2020, 10:58
Оценка:  -24
vweasswerq
Зе,хватит пытаться усидеть на двух стульях!Тебя уже сейчас хотят от души попинать нижними конечностями и те кого ты разочаровал и те,кто за тебя не голосовал.Ты жалок,Зе!
WTF2wtf    09.05.2020, 11:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Шизоидный наци-говномет оккупантов,
скачи нах ... быдло путинское
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