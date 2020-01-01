Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19
Власти Китая заявили о готовности помочь Северной Корее в борьбе с COVID-19 после письма лидера КНДР Ким Чен Ына главе КНР Си Цзиньпиню. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Reuters.
Отмечается, что Китай готов оказать поддержку Северной Корее в рамках своих возможностей в борьбе с пандемией коронавируса.
Си Цзинь Пинь заявил, что он очень обеспокоен ситуацией в Северной Корее и здоровьем ее жителей. По его словам, усилия КНДР по борьбе с респираторными заболеваниями "достигли положительных результатов".
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Си Цзиньпину "личное устное послание". По его словам, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".
Напомним, южнокорейская Государственная разведывательная служба назвала вероятную причину долгого отсутствия Ким Чен Ына.
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