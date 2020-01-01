Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19

Китайский лидер ответил на послание Ким Чен Ына и пообещал помочь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Власти Китая заявили о готовности помочь Северной Корее в борьбе с COVID-19 после письма лидера КНДР Ким Чен Ына главе КНР Си Цзиньпиню. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что Китай готов оказать поддержку Северной Корее в рамках своих возможностей в борьбе с пандемией коронавируса.

Си Цзинь Пинь заявил, что он очень обеспокоен ситуацией в Северной Корее и здоровьем ее жителей. По его словам, усилия КНДР по борьбе с респираторными заболеваниями "достигли положительных результатов".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Си Цзиньпину "личное устное послание". По его словам, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Напомним, южнокорейская Государственная разведывательная служба назвала вероятную причину долгого отсутствия Ким Чен Ына.

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