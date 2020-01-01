На станции Академик Вернадский погиб участник экспедиции

Василий Омелянович работал поваром на станции. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

На станции Академик Вернадский погиб повар 25 Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович. По предварительной информации, он покончил с собой из-за личных проблем. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции Академик Вернадский погиб повар 25 Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была его пятая экспедиция на станцию.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию Академик Вернадский. Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос доставки тела в Украину.

"Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Отмечается, что Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), постоянно возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).

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Напомним, в марте участники экспедиции не могли добраться до Антарктиды из-за COVID-19.

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