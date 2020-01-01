На Херсонщине город и два села закрыли на карантин
Карантинные меры из-за вспышки COVID-19 усилили в трех населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает местное издание 052 в субботу, 9 мая.
В частности, на въезде-выезде из населенных пунктов установлены блокпосты. Тех, кто решит выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район) и села Гладковка (Голопристанский район), ожидает температурный скрининг и общение с патрульными.
Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.
Напомним, что в МОЗ заявили, что эпидемия может затянуться. Украинцы могут расслабиться раньше времени из-за обманчивого ощущения безопасности, считает Ляшко.
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