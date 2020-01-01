На Херсонщине город и два села закрыли на карантин

Карантин из-за вспышки коронавируса объявлен в Каховке, а также в селах Андреевке и Гладковке.

Три населенных пункта в Херсонской области закрыли на карантин facebook.com/khoda.gov.ua

Карантинные меры из-за вспышки COVID-19 усилили в трех населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает местное издание 052 в субботу, 9 мая.

В частности, на въезде-выезде из населенных пунктов установлены блокпосты. Тех, кто решит выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район) и села Гладковка (Голопристанский район), ожидает температурный скрининг и общение с патрульными.

Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.

Напомним, что в МОЗ заявили, что эпидемия может затянуться. Украинцы могут расслабиться раньше времени из-за обманчивого ощущения безопасности, считает Ляшко.

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