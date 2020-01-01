В Херсоне задержали поджигателей синагоги - СБУ

Двое злоумышленников бросили в синагогу коктейль Молотова в конце апреля. Силовики заявляют, что парни также планировали провокации на 9 мая.

Подозреваемых в поджоге синагоги 20 апреля задержали в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 9 мая.

Злоумышленниками оказались два парня, фанаты нацистской идеологии. Парни путем поджога решили "отметить" годовщину рождения Адольфа Гитлера.

"Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей и установили, что в день 75-й годовщины победы над нацизмом они готовят новые провокации. Обоих злоумышленников задержали 9 мая", - сообщили в СБУ.

Напомним, что ранее в Кривом Роге задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста. Полицейские и сотрудниками СБУ проработали более 50 камер видеонаблюдения. Им удалось проследить маршрут злоумышленника.

Также сообщалось, что вандалы разрушили 59 памятников на еврейском кладбище в Словакии. На кладбище лишь недавно были завершены реставрационные работы, которые продолжались более 10 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet