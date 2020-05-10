В ВСУ новые случаи заражения коронавирусом

Заболевших выявили в Кривом Роге и Виннице. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

В Украине почти каждый день выявляют военных с коронавирусом Командование медицинских сил ВСУ

В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в воскресенье, 10 мая.

Указано, что заболел один военнослужащий Криворожского гарнизона и один работник ВСУ в Винницком гарнизоне. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

По состоянию на 07:00 10 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, выписаны 54 человека и два летальных случая, – говорится в сообщении.

При этом на самоизоляции в ВСУ находятся 311 человек. В ближайшие трое суток она закончится у 33 человек.

Накануне сообщалось о восьми новых инфицированных в ВСУ. Один из них находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Остальные лечатся дма в Харькове и Николаеве.

Напомним, в Украине четвертый день подряд выявляют более 500 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевших стало больше на 522, а общее число превысило 15 тысяч.

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