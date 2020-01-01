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В Авдеевке сепаратисты обстреляли жилой квартал

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Противник сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса, отметили в штабе ООС.
Взрыв гранаты повредил крышу дома в Авдеевке
Взрыв гранаты повредил крышу дома в Авдеевке
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

В Донецкой области подразделения сепаратистов осуществили обстрел жилых кварталов города  Авдеевка. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в понедельник, 11 мая.

Так, вчера враг из автоматического станкового гранатомета обстрелял жилой сектор. Одна граната от гранатомета АГС-17 разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.

Осколками гранаты была повреждена крыша частного дома. Жительница дома и другие мирные жители Авдеевки в результате обстрела не пострадали.

В штабе отметили, что сепаратисты "откровенно пренебрегают правилами ведения войны" и сознательно подвергли опасности гражданское население Донбасса.

Cмотрите фотогалерею: В Авдеевке сепаратисты обстреляли жилой квартал

Напомним, на прошлой неделе глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила о резком росте числа жертв среди гражданских лиц на Донбассе. Только за первые шесть дней мая было зафиксировано 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.

Также сообщалось, что за сутки 10 мая были ранены четыре бойца ВСУ. Сепаратисты совершили 15 обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, мирное население, Авдеевка - новости, бои в Авдеевке, новости Донбасса, Авдеевка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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