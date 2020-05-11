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В ВМС Украины набирают экипажи для новых катеров Island

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Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.
Украина получит от США новые катера типа Island
Украина получит от США новые катера типа Island
Минобороны Украины

В ВМС Украины формируют новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island. Об этом сообщает Минобороны в понедельник, 11 мая.

"В вербовочном центре ВМС ВСУ продолжается набор кандидатов среди военнослужащих и военнообязанных запаса на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа Island. Формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВСУ", – говорится в сообщении.

Указано, что предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.

После завершения формирования экипажей на базе Института ВМС Национального университета Одесская морская академия начнется курс по углубленному изучению английского языка. Также личный состав пройдет усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВСУ. Моряки будут совершенствовать штурманскую подготовку, подготовку по вопросам борьбы за живучесть, тренироваться на современных учебно-тренажерных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island.

Cмотрите фотогалерею: В ВМС Украины набирают экипажи для новых катеров Island

После завершения языковой подготовки в Одессе военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в американский город Балтимор, где будет происходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса Island. В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.

Напомоним, в ноябре прошлого года в состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, получившие названия Старобельск и Славянск. Сейчас эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

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Теги: Украина, США, Черноморский флот, фото, ВМС Украины, флот, ВМС, экипаж, катер, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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