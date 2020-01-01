Посетители обязаны перемещаться группами не более трех человек, быть в масках, держать дистанцию в 1,5 метра.

В Закарпатской области в рамках ослабления карантинных ограничений открыли для посетителей Долину нарциссов. Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook в понедельник, 11 мая.

"Разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности в Долине нарциссов, и других рекреационных зон под открытым небом", – говорится в сообщении.

Посетители обязаны соблюдать карантинные ограничения – перемещаться группами не более трех человек, быть в масках, держать дистанцию в 1,5 метра.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье открыли для посещений Долину нарциссов

В конце марта в Хустском районе Закарпатской области спасатели ликвидировали горение сухой травы в Долине нарциссов. Как заявили тогда в ГСЧС, чья-то халатность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья. При этом не уточнялось, сколько выгорело гектаров заповедника.

Напомним, 11 мая в Украине начался первый этап выхода из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять ограничения. Карантин в Украине действует до 22 мая, но правительство может его снова продлить.

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