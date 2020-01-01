Фермер покончил с собой из-за засухи

Фермер оказался в тяжелых финансовых обстоятельствах, не получив вразумительных ответов от власти о компенсации утраченного урожая.

В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за сильной засухи в регионе. Об этом, в понедельник, 11 мая, в своем видеообращении заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его словам, покончил с собой 66-летний фермер Сердюченко Василий, который не смог пережить тот факт, что весь его урожай оказался уничтожен засухой.

У погибшего из-за потери урожая возникли серьезные финансовые трудности. Он, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга.

“Он был фермером средней руки. Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Он, как и сотни других фермерских хозяйств Бессарабии, утратили 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи ему необходимо было выделить около 900 тысяч гривен", - рассказал Бойченко.

Также, глава ОТГ сообщил, что горсовет обращался к власти с просьбой финансово помочь фермерам.

“Это серьезные деньги, которые сегодня нужны как финансовая компенсация потерь в связи с чрезвычайной ситуацией. Второй год подряд неурожай, а в этом году - небывалая засуха, поставили людей на грань отчаяния”, - добавил он.

По словам Бойченко, спустя месяц ответа от представителей власти о том, окажут ли они необходимую материальную помощь, так и не поступило.

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