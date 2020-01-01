Янукович снова заочно арестован по делу Майдана

Ранее Печерский суд решил заочно арестовать бывшего президента по делу об узурпации власти, а теперь по делу о расстрелах на Майдане.

Печерский райсуд Киева снова заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, но на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

4 мая Янукович был заочно арестован по делу об узурпации власти.

Защита экс-президента требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров.

Также адвокаты требовали вызвать в суд самого Януковича. Все ходатайства были отклонены.

В итоге судья постановил применить в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

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