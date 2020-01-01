Группа лиц выкрала жителя Киевской области и требовала у него 200 тысяч долларов, угрожая расправой.

Правоохранители в Одессе освободили жителя Киевщины, которого выкрала и три дня удерживала группа лиц, требуя выкуп. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области 12 мая.

Отмечается, что двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку на более чем 200 тысяч долларов.

Не получив денег, преступники вывезли жертву в заранее обусловленное с третьим сообщником место в Одессе. Там они не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего.

В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. Под давлением пострадавший перевел часть денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей.

Как подчеркнули в полиции, во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержала полиция.

Похитители оказались уроженцами Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Их возраст - от 28 до 31 года.

Действия всех троих квалифицировали по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Двум из них также сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 УК (вымогательство).

В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

Как пишет Думская , задержание преступников проходило 9 мая.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе похитили и трое суток удерживали мужчину

В Испании задержали украинца за похищение телеведущей

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ГАИ пытался похитить судью в отставке ради выкупа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet