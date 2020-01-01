В Одессе похитили и трое суток удерживали мужчину
Группа лиц выкрала жителя Киевской области и требовала у него 200 тысяч долларов, угрожая расправой.
Правоохранители в Одессе освободили жителя Киевщины, которого выкрала и три дня удерживала группа лиц, требуя выкуп. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области 12 мая.
Отмечается, что двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку на более чем 200 тысяч долларов.
Не получив денег, преступники вывезли жертву в заранее обусловленное с третьим сообщником место в Одессе. Там они не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего.
В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. Под давлением пострадавший перевел часть денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей.
Как подчеркнули в полиции, во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержала полиция.
Похитители оказались уроженцами Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Их возраст - от 28 до 31 года.
Действия всех троих квалифицировали по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Двум из них также сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 УК (вымогательство).
В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.
Как пишет Думская, задержание преступников проходило 9 мая.
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