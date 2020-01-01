Конец эпопеи с антиколомойским законом. Что дальше

Верховная Рада выполнила последнее условие для продолжения сотрудничества с МВФ, первый транш по новой программе сотрудничества с фондом может поступить еще до конца мая 2020 года. .

Верховная Рада таки приняла так называемый “антиколомойский” закон, который не позволит вернуть национализированный Приватбанк бывшим собственникам. Парламент преодолел волокиту с 16 тысячами правок, блокированием рассмотрения и таки выполнил последнее условия для получения транша МВФ. Убеждать депутатов голосовать за проект в парламент приезжал лично президент Владимир Зеленский.

Корреспондент.net разбирался, что будет после принятия закона.

В чем суть

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба исключительно в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности". Речь идет, конечно, о Приватбанке, бывшие собственники которого активно судятся с государством из-за национализации.

Не получится у бывших собственников и получить значительной компенсации за национализированные учреждения.

За принятие законопроекта проголосовали 270 депутатов. Голоса дали депутаты: Слуги народа - 200, ЕС - 23, За майбутнє - 3, Голос - 18, Довіра - 16, внефракционные - 10.

Дальше – суд?

Европейский Союз поприветствовал принятие Верховной радой закона о банках.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал в своем Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

А вот фракция Батьківщина планирует обратиться в Конституционный суд относительно банковского закона.

Председатель фракции Юлия Тимошенко заявила, что проект "нарушает 11 статей Конституции", не имеет ничего общего с защитой всех украинских банков, и с защитой Приватбанка в частности. Также Тимошенко пожаловалась, что ее политсила подала по Привату отдельный законопроект, но его никто не рассматривает.

"Возможно, МВФ и "кукловоды" из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, так как он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против профанации и этого преступления против суверенитета Украины.Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум н пришло такие решения принимать", - заявила Тимошенко.

Когда транш?

Сначала парламенту нужно будет еще провалить постановление об отмене голосования за антиколомойский закон, а потом получить подпись президента. Пока МВФ будет проводить бюрократические процедуры, Украина как раз выполнит свои формальности. В результате, в ближайшее время будет подписан Меморандум, и Украина получит первый транш из программы Stand By.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ может поступить еще до конца мая 2020 года. Ожидается, что это будет 1,75 миллиарда долларов.

Плюс, подписание соглашения с МВФ откроет доступ к финансированию от ЕС (3 транша по 600 млн евро каждый) и Мирового Банка.

“По идее, этот транш должен стать первым из череды траншей, которые Украина будет получать ближайшие 18 месяцев. Возвращать этот кредит мы начнем через 3 года. И да, в самом кредите от МВФ нет ничего плохого. Кредиты привлекают все страны мира (общая практика, абсолютно всех развитых стран, — погашать старые кредиты за счет привлечения новых) и особенно активно в этом году, когда дефициты бюджета у всех резко выросли в связи с кризисом. Просто в основном страны делают это тихо и почти в ежедневном режиме, пользуясь ресурсами с фондового рынка. А для Украины деньги инвесторов недоступны, потому что стране не доверяют. И поэтому приходится каждый раз возвращаться к МВФ за деньгами”, - отмечает финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, Украина получает поддержку в критически важный год, когда нужно финансировать рекордный дефицит бюджета, а доступ в внешним рынкам ограничен. В результате страна избежит сценариев дефолта и неограниченной эмиссии.